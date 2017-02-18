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Молодая девушка попалась при попытке достать крупную «закладку» наркотиков в Ростове

Молодая девушка попалась при попытке достать крупную «закладку» наркотиков в Ростове

Молодая 22-летняя девушка пыталась достать крупную «закладку» наркотиков 16 февраля в Советском районе Ростова. Жительница Азовского района попыталась достать полимерный пакет с синтетическим наркотиком, который был закопан на территории одной из промышленных зон города. Но уйти ей не удалось: странную девушку, копающуюся в земле, заметили полицейские.
- Физико-химическое исследование показало, что изъятое у гражданки вещество – синтетический наркотик «n-метилэфедрон»,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Массой «закладки»- около 35 граммов.

На девушку завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере». Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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