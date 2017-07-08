Майор полиции расстрелял бывших жену и тестя, проиграв при разводе судебный спор о детях





Майор Сергей Кадацкий расстрелял автомобиль бывшей жены и тестя. Мотивом стал судебный спор о детях при разводе супругов, сообщает DonDay.ru.



По решению суда дети должны были остаться с матерью. Полицейский не смог примириться с таким решением. Вечером 11 июля он догнал на трассе под Ростовом «Хендай», в котором ехали его бывшие супруга Елена Кадацкая и тесть. По отцу с дочерью майор открыл огонь, расстреляв в упор. Женщина погибла на месте происшествия.



С места преступления сотрудник полиции скрылся, но вскоре был задержан в Ростове в районе Военведа.



