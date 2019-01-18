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Крымчанина, избившего полицейского в Азове, заключили под стражу

Крымчанина, избившего полицейского в Азове, заключили под стражу
Пострадавший

В Азове заключили под стражу жителя Симферополя, который избил полицейского. Такую информацию сообщили 21 января в Следственном комитете.

Напомним, 18 января 35-летний подозреваемый подошёл к отделению МВД. Там он стал приставать к постовому. Когда правоохранитель попытался его успокоить, дебошир набросился на него с кулаками. Хулигана задержали на месте преступления.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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