Крымчанина, избившего полицейского в Азове, заключили под стражу



Пострадавший



В Азове заключили под стражу жителя Симферополя, который избил полицейского. Такую информацию сообщили 21 января в Следственном комитете.



Напомним, 18 января 35-летний подозреваемый подошёл к отделению МВД. Там он стал приставать к постовому. Когда правоохранитель попытался его успокоить, дебошир набросился на него с кулаками. Хулигана задержали на месте преступления.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



- По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.



Расследование уголовного дела продолжается.