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Крупный пожар тушили ночью в Ростове

Крупный пожар тушили ночью в Ростове

В ночь с 25 на 26 февраля в Первомайском районе Ростова произошёл крупный пожар. На улице Обильной загорелся частный дом.

Возгорание произошло около полуночи. К моменту прибытия пожарных расчётов горение происходило на площади 100 квадратных метров. Спасателям понадобилось более двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
- К тушению привлекались семь единиц техники и 23 спасателя, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек. Причина происшествия устанавливается.

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