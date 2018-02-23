Крупный пожар тушили ночью в Ростове





В ночь с 25 на 26 февраля в Первомайском районе Ростова произошёл крупный пожар. На улице Обильной загорелся частный дом.



Возгорание произошло около полуночи. К моменту прибытия пожарных расчётов горение происходило на площади 100 квадратных метров. Спасателям понадобилось более двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

- К тушению привлекались семь единиц техники и 23 спасателя, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек. Причина происшествия устанавливается.