Крупный пожар на рынке Темерник в Ростове локализовали



Крупный пожар на рынке Темерник локализовали ночью 9 октября на площади 6 тысяч кв. м. Часть территории еще тлеет.



Пожарные продолжают работать на месте возгорания. Полную ликвидацию пожара не объявили до сих пор.

Напомним, пожар начался около восьми вечера 8 октября. Огонь быстро распространился по территории рынка. Вскоре пламенем были охвачены тысячи квадратных метров.



В пожаре пострадали два человека. Продавцы рынка спасали свой товар и получили ожоги. Помощь им оказали на месте.



