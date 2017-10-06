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Крупный пожар на рынке Темерник в Ростове локализовали

Крупный пожар на рынке Темерник в Ростове локализовали
Крупный пожар на рынке Темерник локализовали ночью 9 октября на площади 6 тысяч кв. м. Часть территории еще тлеет.

Пожарные продолжают работать на месте возгорания. Полную ликвидацию пожара не объявили до сих пор.
Напомним, пожар начался около восьми вечера 8 октября. Огонь быстро распространился по территории рынка. Вскоре пламенем были охвачены тысячи квадратных метров.

В пожаре пострадали два человека. Продавцы рынка спасали свой товар и получили ожоги. Помощь им оказали на месте.

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