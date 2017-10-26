Интернет-мошенник из Ростовской области собирал деньги для несуществующей девочки



Интернет-мошенник из Ростовской области собирал деньги для несуществующей девочки. Молодой человек «работал» на территории города Донецка.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, 29-летний молодой человек в социальной сети опубликовал пост, о том, что девочке нужны деньги на дорогостоящее лечение. Для правдивости к посту он добавил фотографии фальшивых документов. Злоумышленнику пересылали на банковскую карту деньги, которые парень тратил по своему усмотрению.



- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отметили в ведомстве.



В настоящее время полицейские устанавливают причастность молодого человека к аналогичным преступлениям.