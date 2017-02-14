«Хендай» в Ростове врезался в столб, пострадали водитель и пассажир





В Ростове на проспекте Сельмаш автомобиль «Хендай Акцент» врезался в столб ЛЭП. Инцидент произошел 13 февраля около половины девятого вечера в районе дома №4.

- По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент» не справился с управление и допустил наезд на столб линии электропередач,- рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир.



34-летнего водителя и 20-летнего пассажира иномарки доставили в больницу.



Напомним, 13 февраля подобная авария произошла в Батайске на улице Тельмана. Водитель «Ниссан Альмера» не справился с управлением и врезался в дерево. Погибла 17-летняя пассажирка.