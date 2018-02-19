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Экс-начальнику УГИБДД по Ростовской области пересмотрели обвинительный приговор

Экс-начальнику УГИБДД по Ростовской области пересмотрели обвинительный приговор
В донской столице пересмотрели приговор экс-начальнику УГИБДД по Ростовской области Сергею Моргачеву. Областной суд снизил наказание бывшему правоохранителю с года условно до 10 месяцев.

По информации пресс-службы Ростовского областного суда, из приговора было исключено указание суда о признании в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.

При этом испытательный срок остался прежним – полтора года.

Напомним, Сергей Моргачев обвинялся по статье «Превышение должностных полномочий». В 2015 году он распорядился, чтобы его подчиненные сделали ремонт в двух комнатах за свой счет. Сотрудники УГИБДД побоялись идти наперекор начальнику и выполнили приказ. Ущерб, нанесенный правоохранителям, составил порядка трех миллионов рублей.

Спустя какое-то время в Интернете появилось видео, в котором рассказывалось о происходящем в областной ГИБДД. После выхода ролика Моргачев распорядился скрыть следы ремонта.

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