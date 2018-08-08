Двоих несовершеннолетних осудят за разбойное нападение



В Ростове перед судом предстанут два подростка, которые хотели ограбить мужчину и напали на него с ножом. Им предъявлено обвинение в разбое с применением насилия и покушении на убийство.



Сообщается, что подростки спланировали нападение, чтобы похитить имущество пострадавшего. Они хотели завладеть денежными средствами в размере 200 рублей, двумя мобильными телефонами на сумму тысяча рублей, а также металлическими кольцами серебристого цвета.



В итоге один из них напал на пострадавшего, а другой в это время удерживал его приятеля. Мужчина отказался отдать имущество, после чего подросток нанес ему несколько ножевых ранений.



– Пострадавший выжил, но получил тяжелые ранения жизненно важных органов. В настоящее время прокуратура Советского района передала дело в суд для рассмотрения по существу, – отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.