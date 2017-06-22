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Двое мужчин избили и ограбили в Таганроге местного жителя в подъезде

Двое мужчин избили и ограбили в Таганроге местного жителя в подъезде
Двое мужчин ограбили в Таганроге местного жителя в подъезде многоквартирного дома.

Грабители напали на таганрожца, избили его, спустили с лестницы и забрали порядка 10 тысяч рублей.
- По подозрению в грабеже полицейские задержали 33-летнего и 34-летнего жителей Неклиновского района Ростовской области, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – В ходе расследования было установлено, что задержанные уже привлекались к уголовной ответственности: 33-летний мужчина – за грабеж, а его подельник - за незаконное хранение наркотиков.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время они задержаны.

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