Двое мужчин избили и ограбили в Таганроге местного жителя в подъезде



Двое мужчин ограбили в Таганроге местного жителя в подъезде многоквартирного дома.



Грабители напали на таганрожца, избили его, спустили с лестницы и забрали порядка 10 тысяч рублей.

- По подозрению в грабеже полицейские задержали 33-летнего и 34-летнего жителей Неклиновского района Ростовской области, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – В ходе расследования было установлено, что задержанные уже привлекались к уголовной ответственности: 33-летний мужчина – за грабеж, а его подельник - за незаконное хранение наркотиков.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время они задержаны.