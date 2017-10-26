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Догхантеры из Ростовской области убивают собак опасным ядом

Догхантеры из Ростовской области убивают собак опасным ядом
Догхантеры из Ростовской области убивают собак опасным ядом. В течение нескольких недель в Цимлянске в страшных муках умирают десятки животных.

По словам одного из местных жителей, когда начались смерти четвероногих, никто не мог предположить, что это самая настоящая охота на собак. Причина гибели стала ясна после проверки анализов, показавших, что их травят веществом стрихнин. Этот яд очень опасен, буквально несколько граммов хватает для того, чтобы животное погибало в страшных муках.

- Отравленную еду подкидывают в частные дворы и на охраняемые объекты, - рассказал житель Цимлянска Петр. – Умирают, как правило, домашние собаки. Непонятно, кому и зачем это надо.

На данный момент количество собачьих смертей продолжает расти, и хозяева опасаются за своих любимцев.

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