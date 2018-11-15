Девять человек погибли за сутки при пожарах в Ростовской области



За прошедшие сутки в Ростовской области при пожарах погибли девять человек. Возгорания в частных домах с погибшими произошли в Таганроге, хуторе Рябичев, Зерноградском районе, станице Мишкинской и Миллерово.



В ночь на 16 ноября пожар случился в Таганроге. Продуктами горения отравилась 49-летняя женщина. Ранним утром пожары случились в хуторах Рябичев и Путь Правды в Зерноградском районе. В Рябичевом огонь унес жизни многодетной матери и ее троих детей, а в Зерноградском районе погибли двое мужчин.



Еще один пожар случился в Миллерово. В горящем доме на улице Калинина погиб 49-летний мужчина. Он задохнулся дымом. Примерно в это же время при пожаре в станице Мишкинской погиб мужчина.



- Причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Личность погибшего при пожаре в станице устанавливается.