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Девять человек погибли за сутки при пожарах в Ростовской области

Девять человек погибли за сутки при пожарах в Ростовской области
За прошедшие сутки в Ростовской области при пожарах погибли девять человек. Возгорания в частных домах с погибшими произошли в Таганроге, хуторе Рябичев, Зерноградском районе, станице Мишкинской и Миллерово.

В ночь на 16 ноября пожар случился в Таганроге. Продуктами горения отравилась 49-летняя женщина. Ранним утром пожары случились в хуторах Рябичев и Путь Правды в Зерноградском районе. В Рябичевом огонь унес жизни многодетной матери и ее троих детей, а в Зерноградском районе погибли двое мужчин.

Еще один пожар случился в Миллерово. В горящем доме на улице Калинина погиб 49-летний мужчина. Он задохнулся дымом. Примерно в это же время при пожаре в станице Мишкинской погиб мужчина.

- Причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Личность погибшего при пожаре в станице устанавливается.

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