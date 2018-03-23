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Девушка украла у жительницы Ростовской области «ювелирку» на полмиллиона

Девушка украла у жительницы Ростовской области «ювелирку» на полмиллиона
Девушка украла у жительницы Ростовской области «ювелирку» на полмиллиона. Злоумышленницу задержали в Аксайском районе 27 марта.

По предварительным данным, 24-летняя домработница, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынесла из дома ювелирные изделия на полмиллиона рублей. После она уволилась и сдала украденное в ломбард. Хозяйка обнаружила пропажу и заявила в полицию.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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