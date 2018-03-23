Девушка украла у жительницы Ростовской области «ювелирку» на полмиллиона



Девушка украла у жительницы Ростовской области «ювелирку» на полмиллиона. Злоумышленницу задержали в Аксайском районе 27 марта.



По предварительным данным, 24-летняя домработница, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынесла из дома ювелирные изделия на полмиллиона рублей. После она уволилась и сдала украденное в ломбард. Хозяйка обнаружила пропажу и заявила в полицию.



- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.