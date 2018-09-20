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«Десятка» сбила девушку на переходе в Ростове

«Десятка» сбила девушку на переходе в Ростове
В Ростове легковушка сбила девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Волкова около 22 часов 21 сентября.

44-летний водитель «ВАЗ-2110» не остановился перед «зеброй», когда дорогу переходила 25-летняя ростовчанка. «Десятка» сбила пешехода, в результате девушка получила травмы и ушибы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, пострадавшую на «скорой» доставили в больницу.
– По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - добавили в Госавтоинспекции.

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