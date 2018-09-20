«Десятка» сбила девушку на переходе в Ростове



В Ростове легковушка сбила девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Волкова около 22 часов 21 сентября.



44-летний водитель «ВАЗ-2110» не остановился перед «зеброй», когда дорогу переходила 25-летняя ростовчанка. «Десятка» сбила пешехода, в результате девушка получила травмы и ушибы.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, пострадавшую на «скорой» доставили в больницу.

– По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - добавили в Госавтоинспекции.