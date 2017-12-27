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Центр Ростова стал в многокилометровой пробке из-за ДТП с участием трамвая

Центр Ростова стал в многокилометровой пробке из-за ДТП с участием трамвая
Центр Ростова стал в многокилометровой пробке из-за ДТП с участием трамвая. Авария произошла 28 декабря около 18.30 на улице Горького.

По словам очевидцев, водитель трамвая немного задел «Мерседес». К счастью, никто не пострадал. Иномарка получила незначительные механические повреждения. Из-за столкновения общественного транспорта и джипа на дороге образовался затор. Семь трамваев не могут проехать, автомобилисты также простаивают в пробке.

Отметим, по данным «Яндекс.Пробки», на этом участке дороги скорость движения не превышает семи километров в час.

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