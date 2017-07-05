Бешенный волк напал на пасечника в Ростовской области





В Родионово-Несветайском районе бешеный волк напал на пчеловода.



ЧП произошло на пасеке в 3,5 км от хутора Выдел на территории Тузловского охотхозяйства. С многочисленными рваными ранами рук, мужчину доставили в больницу.



По словам пострадавшего, волк подкрался к нему со спины и напал. 60-летний пасечник чудом отбился и укрылся от разъяренного зверя в кочевой будке. Хищник долго не уходил и продолжал набрасываться на металлическую конструкцию. Позже, прибывшие на место ветеринарные врачи и охотники, насчитали на будке порядка десяти глубоких вмятин от челюстей животного.



Когда о происшествии стало известно, на волка объявили облаву. Через пару часов зверя удалось застрелить в 2,5 километрах от пасеки.

- Специалисты отобрали пробы патматериала и направили их на исследование в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Труп животного сожгли, место, где волк был пойман и территорию пасеки продезинфицировали.



Ветеринары разложили на территории охотхозяйства приманки с вакциной против бешенства. Анализ подтвердил наличие вируса бешенства у убитого волка. В связи с этим в охотхозяйстве будет объявлен карантин. Охоту запретят на два месяца.

Во время карантина специалисты проведут ветеринарные и санитарные мероприятия. Территорию охотхозяйства обследуют на предмет падежа и странного поведения диких животных.



Случай бешенства в Родионово-Несветайском районе стал 10 зарегистрированным в Ростовской области с начала 2017 года.