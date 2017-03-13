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Аксайский овощной рынок оцепили из-за бесхозного черного пакета

Аксайский овощной рынок оцепили из-за бесхозного черного пакета

Аксайский овощной рынок оцепили из-за бесхозного черного пакета. Подозрительный предмет, оставленный возле автомобиля, заметили 15 марта около четырех часов дня.
- Хозяин машины вышел из кафе и увидел, что к переднему колесу авто кто-то прислонил черный пакет, - рассказал порталу DonDay.ru очевидец происшествия Эльвин Гасанов.

Владелец машины сразу вызвал участкового. Примерно через 10 минут на место приехали полицейские и пожарные. На рынке выставили оцепление. Сотрудники правоохранительных органов ждут прибытия взрывотехников.

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