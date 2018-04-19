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24-летний парень, пропавший в Ростовской области вернулся домой

24-летний парень, пропавший в Ростовской области вернулся домой
В Таганроге пропавший 24-летний парень вернулся домой спустя две недели розысков. О том, что Андрей Ковалев найден, сообщает поисковый отряд «Лиза-Алерт».

Сейчас парень находится дома с родителями. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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