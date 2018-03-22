15-летнего ростовчанина уже несколько дней разыскивают родители



В Ростове уже четвертый день разыскивают 15-летнего подростка.



Утром 20 марта Дмитрий Мусатов пошел в школу. Отсидев два урока, он покинул учебное заведение. С тех пор о нем нет вестей. Последний раз его видели в районе Днепровского рынка.



Известно, что Дима - трудный подросток. В своем юном возрасте мальчик состоит на учете по делам несовершеннолетних. На протяжении некоторого времени парень употребляет капли тропикамид.



- На поиски сына подключились полицейские и волонтеры. Мы разместили ориентировки во всех социальных сетях в надежде, что нам помогут, - рассказала мама Димы Ирина. – Когда мы его найдем, обязательно поставим вопрос о лечении от наркозависимости.



В день исчезновения подросток был одет в черную куртку и синие джинсы.



Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просьба позвонить по телефону: 8-918-576-81-84 (Ирина).