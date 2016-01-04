В Таганроге в пожаре погибла 74-летняя пенсионерка
Сегодня, 16:18 |
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В Ростовской области во время пожара в многоэтажном доме погибла 74-летняя пенсионерка. ЧП произошло утром 27 декабря на улице Морозова в Таганроге.
- Возгорание произошло в жилом помещении, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 2 кв. м.
В огне погибла 74-летняя женщина, она отравилась угарным газом. Причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования.
В ликвидации пожара принимали участие шесть пожарных и три единицы специальной техники.
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