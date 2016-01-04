В Таганроге в пожаре погибла 74-летняя пенсионерка



В Ростовской области во время пожара в многоэтажном доме погибла 74-летняя пенсионерка. ЧП произошло утром 27 декабря на улице Морозова в Таганроге.

- Возгорание произошло в жилом помещении, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 2 кв. м.

В огне погибла 74-летняя женщина, она отравилась угарным газом. Причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования.



В ликвидации пожара принимали участие шесть пожарных и три единицы специальной техники.

