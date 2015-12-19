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В Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли два человека

Сегодня, 12:44 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли два человека

В Красносулинском районе Ростовской области в ДТП погибли два человека.

Авария произошла утром 7 января на 960 километре трассы М-4 «Дон».
- По предварительным данным, 31-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда – СХ7» под управлением 29-летнего водителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Акцент» и пассажир погибли на месте.

По факту аварии проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли два человекаВ Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли два человекаВ Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли два человека

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