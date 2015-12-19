В Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли два человека



В Красносулинском районе Ростовской области в ДТП погибли два человека.



Авария произошла утром 7 января на 960 километре трассы М-4 «Дон».

- По предварительным данным, 31-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда – СХ7» под управлением 29-летнего водителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Акцент» и пассажир погибли на месте.



По факту аварии проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

