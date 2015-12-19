В Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли два человека
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ROSTOV.RU
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26-11-2016, 09:56
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17-07-2016, 12:03
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19-06-2016, 17:14
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17-06-2016, 17:15
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Авария произошла в Каменском районе на трассе М-21. Подробнее...
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15-05-2016, 07:18
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На трассе лоб в лоб столкнулись Лада Приора и ВАЗ-2111. Подробнее...
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14-05-2016, 11:24
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В лобовом столкновении двух ВАЗов погибли четыре человека. Подробнее...
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8-05-2016, 12:07
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На трассе М-4 «Дон» лоб в лоб столкнулись «Мазда» и «ГАЗель». Подробнее...
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22-04-2016, 15:24
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5-01-2016, 15:15
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В Егорлыкском районе Ростовской области в аварии поги?... Подробнее...
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19-12-2015, 17:24
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Происшествия-Комментарии
ДТП произошло 18 декабря около десяти часов вечера на 33-м километре автодороги. Подробнее...