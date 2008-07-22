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В авиакатастрофе под Сочи погиб муж ростовчанки

Сегодня, 12:41 |  ROSTOV.RU

Владимир Халимон был артистом академического ансамбля имени Александрова.
В авиакатастрофе под Сочи погиб муж ростовчанки
В авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря под Сочи, погиб муж ростовчанки Евгении артист академического ансамбля имени Александрова Владимир Халимон.

Музыкант находился на борту Ту-154, направлявшегося в Сирию, сообщает DonDay.ru.
Владимир Халимон родился в Екатеринбурге. Семья жила в Москве. В феврале 2016 года у них родилась дочка.

Супруга Владимир Евгения также музыкант по образованию. Она окончила Ростовскую Государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, но выбрала для себя профессию стюардессы.

Напомним, утром 25 декабря под Сочи разбился самолет с 91 пассажиром на борту. В самолете находились артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, где должен был дать новогодний праздничный концерт.

Сообщается, что лайнер пропал с радаров практически сразу после того, как вылетел из аэропорта. В настоящее время спасатели ведут поиски тел погибших. Информация о выживших пока не поступала.

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