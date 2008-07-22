Под Сочи разбился самолет минобороны России, летевший в Сирию
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На борту Ту-154 находился 91 человек.
На борту Ту-154 минобороны России, который направлялся в Сирию и пропал с радаров после дозаправки в Адлере в 5:27 утра 25 декабря, находился 91 человек.
По факту крушения самолета Военным следственным отделом Следственного комитета России по Сочинскому гарнизону было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия», которое позднее было передано в центральный аппарат СК России. - Борт выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа, - рассказали в Следственном управлении СК РФ. - Через некоторое время после взлета из аэропорта «Адлер», где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара.
По поручению Александра Бастрыкина к месту крушения Ту-154 выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР с большим опытом расследования авиационных происшествий.
На данный момент изымается предполетная документация, допрашиваются должностные лица, руководившие полетом, технический персонал, готовивший самолет к вылету и осуществлявший его дозаправку.
На борту были 65 членов ансамбля имени Александрова, 9 журналистов, руководитель общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как «доктор Лиза), 8 военнослужащих, двое госслужащих и 8 членов экипажа воздушного судна. В настоящее время в 1,5 км от черноморского побережья города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты самолета, поисковая операция продолжается. В районе поиска работают 4 судна, 5 вертолетов и беспилотники.
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