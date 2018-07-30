Все стороны света и тьмы: ростовский театр «Человек в кубе» завершил сезон постановкой о поэтах Серебряного века



Ростовский частный театр «Человек в кубе» закрыл 7-й сезон премьерой спектакля «Сторона света». Эта постановка стала второй частью дилогии о судьбах поэтов XX века режиссера Екатерины Рындины. Первая часть под названием «Поэма без героя» была посвящена жизни Ахматовой.



Спектакль «Сторона света» посвящен одновременно всем и каждому в отдельности поэту Серебряного века. Даниил Хармс, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Александр Блок, Осип Мандельштам, Александр Введенский, Владимир Маяковский - эти имена на потрепанных плакатах видит зритель, когда заходит в зал. Спектакль состоит из отрывков произведений и драматичных моментов биографии их авторов.







Под жутковатую музыку актриса эмоционально декларирует строки «Черного человека» Есенина, а на фоне корчится страшная тень. Девушка разыскивает «ласковое человечье слово» Маяковского. Заключенный в четыре черные стены образ Цветаевой заявляет: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». При минимуме декораций и с малым освещением создается выразительный образ целой эпохи.

- У Катерины родилась идея сделать спектакль, который будет завязан на интересной работе со светом. С использованием источников света, которые необычны и непривычны даже для театра, - комментирует актриса Валерия Василенко задумку режиссера.



В спектакле передаются самые разные стороны света, как в философском, так и в техническом плане. Отсюда пошло название постановки. Общий мотив - темнота и полумрак, в котором тут и там возникают огоньки и яркие образы. Через множество нестандартных световых решений передается мистическая атмосфера.







Через тьму пространства и времени пробиваются лучи - следы деяний великих поэтов. Но «Сторона света» - это не только огоньки, но и мрак. В полутьме возникают страшные образы: расстрелы, мертвые тела, отрубленные головы. Через самые пронзительные строчки поэтов передается отчаяние, которое охватывало людей в то время, когда все «старались не видеть, что творится в зазеркалье», как пишет Ахматова.



Этот спектакль основывается не столько на искусной игре актеров, гриме и костюмах, сколько на образах, которые возникают в головах у зрителей от причудливых игр теней. Световым решениям помогает раскрыться чувственная хореография. Музыка, порой резко обрывающаяся или переходящая с одного настроения на другое, вызывает чувство тревоги.







Несмотря на мрачный настрой, спектакль заканчивается на положительной ноте. Актрисы зажигают яркие лампочки, произнося имена поэтов Серебряного века. С каждым загорающимся огоньком тьмы в зале становится все меньше. Этот образ дает зрителю понять: поэты все еще с нами. С помощью своих творений они помогают нам двигаться дальше сквозь мрак.





Режиссер «Стороны света» и «Поэмы без героя» Катерина Рындина сказала, что в ближайшее время команда театра оставит тему поэтов Серебряного века. Однако она пообещала, что когда-нибудь «Человек в кубе» вернется к этому близкому для всей труппы периоду.



Драматический камерный театр «Человек в кубе» создали в 2008 году. Основателями стали режиссер Катерина Рындина и актриса Валерия Василенко. Концепция «Человека в кубе» - это объединение репертуарного театра с постоянными поисками и экспериментами театра-лаборатории. В своих постановках театр стремится искать ответы на актуальные вопросы нашего времени.







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