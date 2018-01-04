В «ДонЭкспоцентре» открылась интерактивная выставка «Культура и история России глазами гениев-творцов»





11 января в «ДонЭкспоцентре» открылась выставка, посвященная достижением в науке, искусстве и культуре наших великих соотечественников с 1917 по 2017 года.



Экспозиция расскажет ростовчанам об одном из самых сложных и самых значимых периодов для России. Это уникальная возможность увидеть историю отчизны глазами художников, писателей и ученых, которые творили в такое непростое для них время. Экспонаты выставки представлены как в виде подлинных полотен великих мастеров, так и в интерактивном варианте. Картины таких художников, как Марк Шагал, Василий Кандинский, Александра Алексеева, Ивана Пуни, Сони Делоне, Андрея Ланского привезла из Санкт-Петербурга ростовчанка Яна Кириллова, арт-директор «PS Gallery».

- Всего мы привезли 60 работ 10 великих художников с мировым именем, которые родились в России. Все работы — оригиналы из частной коллекции петербуржца Марка Ивановича Башмакова. Выполненные они в различных популярных для 20 века техниках, - рассказала об экспозиции Яна Кирилова, - нашим живописцам пришлось нелегко в то время, многие из них эмигрировали во Францию и устроили там настоящий культурный переворот. При этом в России их имена остаются неизвестными. Для этого мы и создали проект «Культура России глазами гениев-творцов», чтобы о них узнал каждый.



Талантливые люди всегда были и будут главной гордостью России, а результаты их работы влияли как на отечественную, так и на мировую историю. Так, к примеру, Александр Алексеев — известнейший в мире мультипликатор, которого называют русским Уолтом Диснеем, изобрел игольчатый экран, на котором транслировались анимационные фильмы, благодаря игре света и тени. А Григорий Перельман смог решить знаменитую теорему Пуанкаре. И это далеко не весь список выдающихся людей прошедшего столетия.



Благодаря сенсорным столам гости выставки могут узнать о событиях, которые повлияли на ход истории России и судьбы великих художников, музыкантов, ученых и истории всего российского народа во время и после революции. Это и первый полет человека в космос, и Олимпиада 1980 года, и победа на чемпионате Европы по футболу, и первый в мире планетоход «Луноход 1», и много других эпохальных событий.

- Благодаря современным технологиям у нас есть возможность увидеть важные экспонаты, не покидая при этом родного города, - отметила Яна Кириллова.



Также в рамках выставки каждый желающий сможет посетить экспозицию посвященную истории жизни Николая II и всей Царской Семьи. Гости узнают интересные подробности об их быте, заглянуть в семейный альбом, изучить редкие документы, которые Государственный архив специально предоставил проекту. Каждый гость сможет окунуться в загадку, связанную с захоронением останков погибших. Посетители могут увидеть все самые яркие из жизни императора. Как торжественные, так и трагичные.



Такой формат выставки интересна, как для взрослых, так и для детей. Для школьников вход на экспозицию бесплатный. Продлится она до 21 января.