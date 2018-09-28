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Участник ростовской группы «Каста» представил новую песню

Участник ростовской группы «Каста» представил новую песню
Солист ростовской хип-хоп-группы «Каста» Антон Мишенин представил новую песню. Известный под псевдонимом Змей музыкант опубликовал в Интернете композицию под названием «Солдат».

Песня вышла в свет 28 сентября на «Ютубе». В описании к треку Змей написал, что его не интересует какая-то конкретная война, так как все войны по сути зло.

За несколько дней песня набрала почти 48 тысяч просмотров и позитивных отзывов. Многие поклонники «Касты» отмечают, что это на сегодняшний день единственная группа, которая дает качественный рэп.

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