Участник ростовской группы «Каста» представил новую песню



Солист ростовской хип-хоп-группы «Каста» Антон Мишенин представил новую песню. Известный под псевдонимом Змей музыкант опубликовал в Интернете композицию под названием «Солдат».



Песня вышла в свет 28 сентября на «Ютубе». В описании к треку Змей написал, что его не интересует какая-то конкретная война, так как все войны по сути зло.



За несколько дней песня набрала почти 48 тысяч просмотров и позитивных отзывов. Многие поклонники «Касты» отмечают, что это на сегодняшний день единственная группа, которая дает качественный рэп.