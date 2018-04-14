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Ростовчанин Кирилл Серебренников получил «Золотую маску»

Ростовчанин Кирилл Серебренников получил «Золотую маску»
Престижную награду «Золотая маска» получил руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Церемония вручения состоялась 15 апреля в Москве.

За спектакль «Чаадский» в «Геликон-опере» Серебренников заработал премию как лучший оперный режиссёр. Награду за арестованного режиссёра со сцены получил продюсер постановки Павел Каплевич.

Напомним, до 19 мая Серебренников находится под домашним арестом. Режиссер проходит подозреваемым по делу о хищении 68 миллионов государственных денег. В свою очередь Кирилл продолжает трудиться. Недавно он смонтировал фильм о Викторе Цое.

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