Ночь квестов и бал шансона: афиша выходных в Ростове





На предстоящих выходных в Ростове пройдет много интересных событий, которые придутся по вкусу людям с самыми разными увлечениями.



В субботу, 18 февраля в Доме офицеров на Таганрогской покажут криминальную комедию популярного итальянского драматурга Альдо Николаи «Любовь до гроба». Пьеса про любовные страсти, злой рок и женское коварство начнется в 18:30. Возрастное ограничение 16+.



В этот же день в 19:00 в Доме офицеров на Буденновском пройдет Бал шансона. В Ростов приедут лауреаты премии «Шансон года» и участники международных фестивалей Оксана Орлова, Аня Воробей, Сергей Грач и многие другие. Кроме того, там выступят и ростовские детские коллективы. Бал приурочен ко Дню защитника Отечества.



В Театре имени Горького в субботу покажут эпохальную постановку по роману-эпопее Михаила Шолохова «Тихий Дон» режиссера Геннадия Шапошникова. Спектакль рассказывает о жизни донского казачества в трагические годы российской истории, в период войн и революции. Начало в 18:30.



С 16:00 18 февраля по 6:00 19 февраля в Ростове, как и во многих других городах России, пройдет «Ночь квестов». Квесты - это новое популярное увлечение молодежи, приключенческие игры в реальности, в которых можно почувствовать себя героем фильма или компьютерной игры. Вечером 18 февраля и в ночь с 18 на 19 популярные квесты в реальности, участвующие в акции, можно будет пройти, купив билеты со скидкой в 40%.



19 февраля Театр кукол им. Былкова приготовил для маленьких зрителей спектакль «Морозко», поставленный по мотивам одноименной русской сказки и сказки братьев Гримм «Госпожа Метелица». Представления в этот день пройдет сразу два, в 11:00 и в 13:00.