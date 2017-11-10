Молодой писатель-фантаст из Ростовской области стал финалистом всероссийского конкурса



В Екатеринбурге проходит всероссийский литературный патриотический конкурс «Русские рифмы- 2017», в котором принимают участие молодые и талантливые авторы в возрасте 18-30 лет. Каждый желающий может представить произведение собственного сочинения любого жанра и размера. Конкурс-фестиваль состоит из трех этапов – предварительный, отборочный и финальный. Его основная цель – это привлечь внимание молодежи к литературному творчеству, культуре и традициям нашей страны.



Никита Нефедов - начинающий писатель, участник конкурса живет в станице Красноярской. Молодой человек окончил волгодонский техникум, филиал МИФИ по специальности строительство зданий и сооружений. Еще на первом курсе Никита решил, что его заветная мечта – стать известным на всю Россию писателем.

- Я решил попробовать свои силы и отправить на конкурс свою работу «Черная «Волга». Очень хочу, чтобы читатели по всей России узнали о начинающем авторе из Цимлянского района, - рассказывает участник всероссийского конкурса.







Ранее это произведение уже было напечатано в международном сборнике фантастических рассказов «Грани времен» от некоммерческого издательства Litera Nova в Санкт-Петербурге.



Первый и второй этапы «Рифм» дончанин уже успешно прошел. Молодые таланты со всей России отправляли свои творческие работы на суд аудитории, в ходе голосования на официальном сайте конкурса только 70 человек вышли в полуфинал. В заключительном этапе участвуют четыре человека из каждой номинации (трех выбирают жюри конкурса, одного читатели).







«Черная «Волга» Никиты Нефедова - пилотный эпизод авторского цикла, который знакомит читателя с двумя друзьями «не разлей вода». Ребята – выпускники университета, активно ищут работу. Но встреча с необъяснимым и мистическим явлением навсегда меняет их жизнь.

Никита работает в жанре «Городское фентези». Такое желание у автора появилось после прочтения литературной серии «Вселенная Метро 2033» Дмитрия Глуховского.

- После того, как я первый раз прочитал книги из этой серии и посмотрел сериал «Сверхъестественное», у меня появилась идея заняться этим необычным жанром. Изначально это была юмористическая пародия под названием «Супернатуралы» на американский фильм про двух братьев-охотников, которые колесят по Америке и борются с нечистью. Но потом я изменил название – «Изнанка», – рассказал молодой автор.



Сейчас парень работает над сборником «Изнанка» и планирует издать его до Нового года. Главные герои – отечественные борцы с нечистой силой. Они путешествуют по российским городам в поисках опасности, чтобы спасти Россию от сверхъестественных нападений.



