Миша Кац даст концерт в Ростове, посвященный 100-летию отца





Михал Кац даст концерт в Ростове, посвящённый 100-летнему юбилею отца - дирижёру Леониду Семеновичу Кацу. Концерт «Отец и сын» пройдёт в Музыкальном театре 20 октября в 19:00.



Леонид Кац - талантливый дирижёр и педагог более 30 лет своей жизни участвовал в музыкальной жизни Ростова, 22 из них возглавлял симфонический оркестр областной филармонии. Благодаря нему город стал известен, как музыкальная столица Юга.



В двух отделениях симфонический оркестр Музыкального театра, хор и солисты во главе с дирижером Мишей Кацем исполнят произведения П.И. Чайковского, В.А. Моцарта, а также фрагменты знаменитых итальянских и русских опер. На концерте выступят ведущие солисты музыкального театра, среди которых Наталья Дмитриевская, Борис Гусев и заслуженный артист России Петр Макаров.



Как рассказала начальник пресс-службы Ростовского Музыкального театра Дарина Гегиева, программу концерта Миша Кац составил сам. В неё вошли любимые произведения, исполнявшиеся под руководством Леонида Каца.



Дирижер Миша Кац родился в Ростове-на-Дону. Учиться игре на виолончели начал в 1959 году. В 1971 году поступил в Московскую консерваторию, где обучался под руководством Мстислава Ростроповича.



В 1972 году, параллельно с обучением в классе виолончели, начал заниматься дирижированием под руководством своего отца - известного российского дирижера Леонида Каца. В 1982 году учился дирижерскому искусству у известного американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. В 1985 году уехал во Францию.



Кац принимал участие во множестве известных международных музыкальных фестивалей, а также выступал практически во всех престижных залах мира. С 2017 года является артистическим директором Каннского международного музыкального фестиваля «Nuits Musicales du Suquet».