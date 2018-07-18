Какие события ждут ростовчан на выходных 21 и 22 июля: афиша мероприятий





В эти выходные в Ростове пройдут десятки различных мероприятий: интересные мастер-классы для детей, увлекательные настольные игры, литературные вечера и зажигательные вечеринки. ROSTOV.RU собрал для вас самые интересные события ближайших выходных 21 и 22 июля.



21 июля



С 12:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха им. Н. Островского пройдет развлекательная программа «Космические путешествия» с тематическими играми, загадками и танцами.



Конгресс-отель Don-Plaza с 18:00 до 21:00 проведет праздник донского вина, сыра и джаза. В Золотом зале гости смогут продегустировать продукты местных производителей и поучаствовать в розыгрышах.



В 14:00 библиотека имени М.Ю. Лермонтова проведет заседание литературного объединения «Ростсельмаш». Встреча будет посвящена произведениям М.Ю. Лермонтова и приурочена ко дню памяти поэта.



«Циферблат» в эту субботу отпразднует Международный день шахмат в 14:00. Каждый желающий сможет поучаствовать в интеллектуальном турнире. А в 19:00 антикафе приглашает горожан на Линди Хоп вечеринку, посвященную танцам и джазу.



Побывать в Англии ростовчане смогут с помощью Ростовского областного музея изобразительных искусств. В 15:00 пройдет виртуальная выставка «Виндзорский замок». Зрителям также покажут капеллу Святого Георгия, где венчались представители действующей королевской династии.



С 16:00 на территории кафе «Романтики» пройдет Food Market - фестиваль уличной еды с атмосферной музыкой. Мероприятие продлится два дня - 21 и 22 июля.



В 17:00 в парке им. Октября пройдет спортивно-игровая программа «Летние старты».



Парк «Дружба» приглашает ростовчан в 18:00 на концертную программу «Любимая Индия». Для горожан выступит ансамбль индийского классического танца «Натараджа». В это же время парк культуры и отдыха им. 1 Мая устроит танцевальный вечер отдыха «Ваши любимые мелодии».







В 19:00 в галерее «Книжный» пройдет литературный вечер Полины Лариной, который посвящен жизненному пути художника Густава Климта. Событие будут сопровождать звуки флейты от Виктора Цененко.







22 июля



Парк культуры и отдыха им. 1 Мая организует площадку «Изба читальня!», она начнет работу с 10:00.



Донская публичная библиотека с 10:00 до 18:00 проведет второй фестиваль-конкурс «О любви, о дорогах войны. И о тех, кто навек влюблены». В событии поучаствуют различные хоровые коллективы и вокальные ансамбли старшего поколения.







С 11:00 для маленьких ростовчан в библиотеке им. А.И. Солженицына пройдут чтения с воображением «Сказки Тихого Дона».

Традиционный Шахматный турнир «Золотая ладья» пройдет в Парке культуры и отдыха Дружба в 12:00.







«Циферблат» организует в 13:00 трансформационную настольную игру «Путь алхимика» с загадками и философскими вопросами.







В 14:00 Библиотека имени В.М. Шукшина приглашает ростовчан на заседание Клуба Мастеров «История книги и переплетного дела (продолжение)».



С 14:00 до 21:00 в парке культуры и отдыха им. Н.Островского пройдет программа «Увлекательные выходные». Для жителей города подготовят игры, песни и загадки про имена по случаю именин Александров, Андреев, Иванов, Кириллов, Константинов, Михаилов и Федоров.



Лига Парк приглашает детей и их родителей на мастер-класс «Кормушка для птиц своими руками». Событие пройдет в 15:00.







В 17:00 пройдет «Автодискотека» для детей в парке им. Октября. Событие будет посвящено безопасности пешеходного движения. Также для ростовчан будет работать выездной читательский пункт «Читальный зал под открытым небом».



