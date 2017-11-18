Государственный ансамбль танца Армении впервые выступит на ростовской сцене



Фото: Allfest.ru



24 ноября в 19.00. В рамках Дней Армении в России танцевальный коллектив покажет свою лучшую программу в театре драмы имени Максима Горького. Танцоры уже зажгли своей энергией Краснодар, Сочи, Армавир. На очереди донская столица.



По словам директора ансамбля Эрика Чанчуряна, все три концерта прошли на ура, при полном аншлаге, а каждый танец сопровождался овациями. Теперь коллектив надеется на такой же успех в Ростове. В донской столице лучший и самый титулованный коллектив Армении выступает впервые.

- Мы танцуем, чтобы показать нашу богатую культуру, красивые движения и необычные костюмы. Мы танцуем в знак единения и дружбы, чтобы передать традиции народного танца молодому поколению, - объясняет Эрик Суренович.



У ансамбля долгая и интересная история – на сцене он уже более 50 лет. Артисты успели посетить более 30 стран мира и покорить зажигательными национальными танцами тысячи сердец.



Каждый танцевальный номер по-своему отображает культуру Армении. На сцене разворачивается красочное зрелище: мужественный танец горцев сменяется грациозными движениями девушек, в которых один за другим возникают бытовые эпизоды жизни, шуточные сценки. Живое народное искусство завораживает. Так описывают выступление ансамбля те, кому посчастливилось побывать на его выступлении.



По словам Эрика Суреновича, в каждый танец коллектив вкладывает душу, старается подарить зрителям хорошее настроение. Любой номер — это отдельная история со своим сюжетом и смыслом. Живое музыкальное сопровождение погружает зрителя в увлекательный мир этой древней страны. После такого концерта обязательно захочется танцевать.



За годы существования коллектива танцоры прошли огромный творческий путь и показали зрителям по всему миру особенности армянской культуры, зарядив миллионы людей бесконечной позитивной энергией танца.