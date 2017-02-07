Авторизация

Регистрация
  • USD 59.19
  • EUR 63.24
  • Погода в г. +2
Новости

Культура

0

Донской квартет выступил в Государственном Кремлёвском Дворце

Донской квартет выступил в Государственном Кремлёвском Дворце

Вокальный квартет духовной русской песни «Орфеон» из города Константиновска выступил на открытии фестиваля «София – 2017» в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве.

Традиционный концерт из цикла «Шедевры русской музыки - малым городам и селам России», который открывал фестиваль, состоялся 3 февраля и был организован Благотворительным фондом возрождения культуры и традиций малых городов Руси.
Вместе с Президентским оркестром РФ, Государственной академической капеллой им.А.А. Юрлова и оркестром народных инструментов им. Л. Иванова из Беларуси солист Большого театра Владимир Маторин исполняли лучшие произведения духовной и классической музыки, арии из опер, а также любимые всеми старинные романсы и русские народные песни. Также на концерте выступали победители фестиваля «София - 2016» - вокальный квартет духовной русской песни «Орфеон» из Константиновского района Ростовской области.
- Концерт был замечательный, - рассказала представительница константиновской делегации - Ладоши «горели» от аплодисментов!!!

Свое название «Орфеон» получил по имени мифологического Орфея. В христианском переосмыслении он является образом самого Христа, спустившегося в ад и победившего там темные силы. Инструмент Орфея имел столько же струн, сколько участников в ансамбле. «Орфеон» - живой инструмент из четырех женских голосов. Квартет был создан более 20-ти лет назад и почти все участники квартета поют в нём со дня его основания.

Напомним, в прошлом году «Орфеон» завоевал гран-при общероссийского фестиваля «София» в Москве, в позапрошлом - гран-при и звание лауреата I степени международного фестиваля «Северное бельканто» в Санкт-Петербурге.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!