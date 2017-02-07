Донской квартет выступил в Государственном Кремлёвском Дворце





Вокальный квартет духовной русской песни «Орфеон» из города Константиновска выступил на открытии фестиваля «София – 2017» в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве.



Традиционный концерт из цикла «Шедевры русской музыки - малым городам и селам России», который открывал фестиваль, состоялся 3 февраля и был организован Благотворительным фондом возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

Вместе с Президентским оркестром РФ, Государственной академической капеллой им.А.А. Юрлова и оркестром народных инструментов им. Л. Иванова из Беларуси солист Большого театра Владимир Маторин исполняли лучшие произведения духовной и классической музыки, арии из опер, а также любимые всеми старинные романсы и русские народные песни. Также на концерте выступали победители фестиваля «София - 2016» - вокальный квартет духовной русской песни «Орфеон» из Константиновского района Ростовской области.

- Концерт был замечательный, - рассказала представительница константиновской делегации - Ладоши «горели» от аплодисментов!!!



Свое название «Орфеон» получил по имени мифологического Орфея. В христианском переосмыслении он является образом самого Христа, спустившегося в ад и победившего там темные силы. Инструмент Орфея имел столько же струн, сколько участников в ансамбле. «Орфеон» - живой инструмент из четырех женских голосов. Квартет был создан более 20-ти лет назад и почти все участники квартета поют в нём со дня его основания.



Напомним, в прошлом году «Орфеон» завоевал гран-при общероссийского фестиваля «София» в Москве, в позапрошлом - гран-при и звание лауреата I степени международного фестиваля «Северное бельканто» в Санкт-Петербурге.