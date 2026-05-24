В Ростовской области 17-летняя девушка погибла в ДТП

В Ростовской области на трассе 17-летняя девушка скончалась в ДТП. Авария случилась 24 мая около 08:00 в хуторе Некрасова Балка.

По предварительным данным, 48-летний мужчина на «Ниссане Триада» ехал по улице Светлой, возле дома № 7. Он превысил скорость и потерял управление. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Машина опрокинулась.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 17-летняя пассажирка скончалась на месте. Водителя доставили в больницу.
Фото: DonDay.ru.
