В Ростовской области 17-летняя девушка погибла в ДТП

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области на трассе 17-летняя девушка скончалась в ДТП. Авария случилась 24 мая около 08:00 в хуторе Некрасова Балка.По предварительным данным, 48-летний мужчина на «Ниссане Триада» ехал по улице Светлой, возле дома № 7. Он превысил скорость и потерял управление. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Машина опрокинулась.Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 17-летняя пассажирка скончалась на месте. Водителя доставили в больницу.