Знаменитый актер Павел Деревянко стал официальным лицом таганрогского регби

Фото: Благотворительный фонд Регби Детям.

Российский актер театра и кино Павел Деревянко стал официальным лицом таганрогского регби. Благотворительный фонд «Регби Детям» 3 июня подписал Соглашение о сотрудничестве с Комитетом по физической культуре и спортом города Таганрога и Павлом Деревянко.«Регби Детям» - это Благотворительный фонд, созданный в Таганроге усилиями ветеранов этого вида спорта. Целью проекта является привлечение детей и молодежи к игре в регби, чтобы вернуть этому виду спорта былую славу в городе Таганроге и Ростовской области. Задача Благотворительного фонда Регби Детям» оказание финансовой помощи для поездок деско-юношеских команд на соревнования, помощь в организации тренировочного процесса для детей, повышение квалификации тренеров, предоставление им инвентаря и оборудования, приобретение формы и т.п.Павел Деревянко родом из Таганрога, именно поэтому ему было предложено сотрудничество по развитию регби в нашем городе. Он с теплотой в сердце вспоминает родные места и с радостью откликнулся на предложение принять участие в развитии города своего детства.Право быть официальным лицом Благотворительного фонда «Регби Детям» было передано актеру самим руководителем проекта Виктором Скоропуповым. Во время пресс-конференции он вручил Павлу Деревянко грамоту, после подписания Соглашение о сотрудничестве.Павел Деревянко признался, что давно хотел сделать вклад в развитие любимого Таганрога.- Я считаю это своим долгом. Поэтому, когда поступило предложение от Благотворительного фонда «Регби Детям» я сразу согласился. Они первые, кто предложил мне такое сотрудничество. Я очень рад, что могу помочь здесь и сейчас. Будем вкладывать, будем стараться все вместе. Это очень здорово, - с надеждой высказался актер.По мнению председателя Комитета по физической культуре и спорту города Таганрога Алексея Македона, это событие является значимым для истории города. Он выразил благодарность актеру и Благотворительному фонду «Регби Детям» за сотрудничество и отметил, что у них уже есть множество идей по развитию регби и других видов спорта.Директор Фонда Виктор Скоропупов на пресс-конференции сообщил, что регби в Ростовской области а в Таганроге, в частности, всегда получал и получает поддержку со стороны Министерства спорта в лице Самвела Рубеновича Аракеляна. Также хочется поблагодарить президента Федерации регби Ростовской области Андрея Игоревича Гуськова за сотрудничество. Уверен, что дальнейшее взаимодействие с министерством спорта и Федерации регби Ростовской области поможет развиваться массово этому прекрасному виду спорта не только в нашем городе, но и на Дону в целом, - высказался Виктор Скорпупов о планах на будущее.По завершению официальной части Благотворительный фонд «Регби Детям» и Комитет по физической культуре и спорту Таганрога организовали спортивный праздник. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, прошло на стадионе «Авангард». Участники праздника, ошеломленные появлением на поле Павла Деревянко, смогли сделать фотографии с актером. Актер раздавал многочисленные автографы горожанам, после чего объявил о начале соревнований.- Я желаю продуктивно работать над собой много трудится и никогда не сдаваться. Где бы вы ни оказались, спорт, политика, завод - не важно. Только вперед, удачи всем нам, - пожелал Павел Деревянко.На стадионе «Авангард» прошла матчевая встреча финалистов Спартакиады учащихся России между юношескими сборными командами Ростовской области и Краснодарского края. В перерыве состоялось чествование игроков команды таганрогской общеобразовательной школы №12 - бронзовых призеров областных финальных соревнований по тэг-регби «Ростсельмаш-лига». Также прошла показательная тренировка детско-юношеских команд «Спортивной школы №2» и Регбийного клуба « Таганий Рог».По завершению мероприятия состоялось закрытие и вручение почетными гостями подарков и призов от Благотворительного фонда «Регби Детям» и Комитета по физической культуре и спорту города Таганрога.