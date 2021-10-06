ЖФК «Ростов» переиграл на выезде «Енисей»

Матч с соседом по турнирной таблице Суперлиги не был простым, но результат положительный – уверенная победа.В первой части игры сибирячки смотрелись напористее, но им не хватало остроты в атаке. Ближе к середине тайма «Ростов» завладел инициативой и повёл в счёте. На 29-й минуте матча Юлия Запотичная вывела южанок вперёд – 0:1. Перед перерывом «Енисей» соорудил некоторую опасность у ворот «Ростова», но жёлто-синим повезло, и они ушли на перерыв при минимальном преимуществе. В самом начале второго тайма гостьи провели результативную контратаку – Анна Пешкова, 0:2. После этого красноярский клуб ещё много атаковал, но к счастью для ростовчанок, всё так же безрезультатно. Итог – выигрыш ЖФК «Ростов».После этого матча ростовчанки закрепляются на 5 строчке из 10 в таблице чемпионата российской Суперлиги – 32 очка (9 выигрышей, 5 ничьих и 8 проигрышей).Очередной матч дружина Натальи Карасёвой сыграет дома 16 октября. Соперником в этот день будет столичный ЦСКА.