Заслуженный тренер РСФСР из Новочеркасска скончался в Петербурге

Заслуженный тренер РСФСР из Новочеркасска Геннадий Ермаков умер в Санкт-Петербурге 14 ноября, сообщает пресс-служба ФК «Зенит». Спортсмена не стало на 83-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.Геннадий Федорович – уроженец Новочеркасска. В Ленинград он переехал в 50-х годах, играл за ЛТИ Ленинград и «Адмиралтейца». После пришел работать тренером в футбольную школу «Смена». Среди знаменитых воспитанников Ермакова – два чемпиона СССР – Сергей Кузнецов и Сергей Дмитриев.Полвека Геннадий Федорович посвятил «Зениту». Звание заслуженного тренера РСФСР было присвоено ему в 1988 году.