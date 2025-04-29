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Ростовчанам с мая придется платить за полив огородов и садов

Ростовчанам с мая придется платить за полив огородов и садов
С наступлением мая жители Ростова столкнутся с необходимостью внесения платы за орошение садов и огородов. Данные сведения были предоставлены пресс-службой Ростовводоканала.

В платежных документах для домовладений в частном секторе будет добавлена новая графа с соответствующими начислениями. В Ростовской области период полива официально начинается в мае и завершается в сентябре.

Размер платежа за орошение определяется, исходя из площади придомовой территории, свободной от зданий и сооружений с твердым покрытием. Общепринятая норма расхода воды на полив составляет 18 кубометров на сотку земли.

В случае изменения размера поливной площади домовладельцам рекомендуется удаленно уведомить Ростовводоканал посредством личного кабинета на сайте или через раздел «Обращения» в мобильном приложении.
Фото: Ростовводоканал
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