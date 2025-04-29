Ростовчанам с мая придется платить за полив огородов и садов

Фото: Ростовводоканал

С наступлением мая жители Ростова столкнутся с необходимостью внесения платы за орошение садов и огородов. Данные сведения были предоставлены пресс-службой Ростовводоканала.В платежных документах для домовладений в частном секторе будет добавлена новая графа с соответствующими начислениями. В Ростовской области период полива официально начинается в мае и завершается в сентябре.Размер платежа за орошение определяется, исходя из площади придомовой территории, свободной от зданий и сооружений с твердым покрытием. Общепринятая норма расхода воды на полив составляет 18 кубометров на сотку земли.В случае изменения размера поливной площади домовладельцам рекомендуется удаленно уведомить Ростовводоканал посредством личного кабинета на сайте или через раздел «Обращения» в мобильном приложении.