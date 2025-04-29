Восемь жителей Ростовской области получили звания лучших шахтеров России

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Восемь жителей Ростовской области стали лучшими шахтерами России. Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации.Звания получили Владимир Бутов, горный мастер АО «Шахтоуправление „Обуховская“», Олег Велько, начальник участка по добыче угля этой компании, Валентин Лещенко, заместитель начальника обогатительной фабрики, Владимир Золотов, электрослесарь ООО «Шахтоуправление „Садкинское“», Василий Пишванов, машинист подземных установок этой организации, Иван Ревнивцев, подземный горняк предприятия, и Олег Чернов, горнорабочий очистного забоя. Также награды удостоен Сергей Журий, горный мастер АО «Донской Антрацит».Их наградили за многолетний добросовестный труд и вклад в угольную промышленность.Работа шахтеров связана с серьезными рисками. Например, 15 апреля в шахте «Садкинской» произошел обвал горной породы. Эвакуировали 75 человек, двое остались под завалами. Горняков спасли на следующий день, они не пострадали.