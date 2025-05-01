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Под Ростовом в аварии пострадала 39-летняя женщина

Под Ростовом в аварии пострадала 39-летняя женщина
Выяснились подробности аварии, случившейся в районе ТЦ «Мегамаг» в Ростове. ДТП случилось вечером 30 апреля.

Предварительно, 34-летний мужчина за рулем «Хендай Акцента» хотел перестроиться на соседнюю полосу. Мужчина не пропустил «Ниссан Жук», которым управляла 39-летняя женщина. Она ехала в попутном направлении по крайней левой полосе. В результате машины столкнулись на большой скорости.

От сильного удара обе машины получили сильные повреждения.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получила 39-летняя водитель «Ниссана».
Фото: DonDay.ru.
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