Под Ростовом в аварии пострадала 39-летняя женщина
Выяснились подробности аварии, случившейся в районе ТЦ «Мегамаг» в Ростове. ДТП случилось вечером 30 апреля.
Предварительно, 34-летний мужчина за рулем «Хендай Акцента» хотел перестроиться на соседнюю полосу. Мужчина не пропустил «Ниссан Жук», которым управляла 39-летняя женщина. Она ехала в попутном направлении по крайней левой полосе. В результате машины столкнулись на большой скорости.
От сильного удара обе машины получили сильные повреждения.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получила 39-летняя водитель «Ниссана».