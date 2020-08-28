В Ростове боец MMA из ДНР нокаутировал соперника на 14-й секунде

В Ростове-на-Дону 44-летний боец MMA (смешанные единоборства – прим. ред.) из ДНР Юрий Киселев на 14-й секунде нокаутировал 52-летнего таганрожца Тимура Магдиева. Схватка состоялась на фестивале смешанных единоборств «Фестиваль 75 лет Великой Победы» 28 августа в спорткомплексе «Экспресс».Бой закончился, не успев начаться. Украинский файтер с первых секунд стал «поджимать» Магдиева и уже на 14-й секунде стремительным ударом в челюсть отправил его в нокаут.Эта победа стала шестой в карьере Юрия Киселева. Отметим, что он сражался впервые после 20-летнего перерыва.