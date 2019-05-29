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Нападающий «Зенита» может отправиться в ФК «Ростов»

Нападающий «Зенита» может отправиться в ФК «Ростов»
Андрей Панюков из «Зенита» может перейти в «Ростов». О возможных изменениях сообщили в «Чемпионате».

Парню 24 года. В сезоне-2018/2019 выступал в составе ФК «Урал». Он сыграл в 21 матче, из них 15 провёл вместе с основной командой. На его счету записано шесть мячей.

Футбольную карьеру Панюков начал в спортивной школе «Спартака». В юном возрасте играл в молодёжных составах «Динамо» и «Локомотива».

Его дебют в Премьер-лиге состоялся в 2011 году в матче с «Волгой». До того как перейти в «Зенит», он играл с литовским «Атлантасом».

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