Нападающий «Зенита» может отправиться в ФК «Ростов»



Андрей Панюков из «Зенита» может перейти в «Ростов». О возможных изменениях сообщили в «Чемпионате».



Парню 24 года. В сезоне-2018/2019 выступал в составе ФК «Урал». Он сыграл в 21 матче, из них 15 провёл вместе с основной командой. На его счету записано шесть мячей.



Футбольную карьеру Панюков начал в спортивной школе «Спартака». В юном возрасте играл в молодёжных составах «Динамо» и «Локомотива».



Его дебют в Премьер-лиге состоялся в 2011 году в матче с «Волгой». До того как перейти в «Зенит», он играл с литовским «Атлантасом».