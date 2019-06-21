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Бывший защитник «Рубина» Устинов может перейти в «Ростов»

Бывший защитник «Рубина» Устинов может перейти в «Ростов»
В футбольный клуб «Ростов» может перейти экс-игрок «Рубина». Виталий Устинов может занять место Сергея Паршивлюка, который собирается стать футболистом «Динамо».

Устинов в июне 2019 года ушёл из «Рубина», передаёт «Чемпионат». Вместе с казанцами он провёл 46 матчей.

Виталий является воспитанником школы ФК «Ратмир», затем он играл в ФК «Москва». В 2010 году его пригласили в молодёжный состав «Рубина». Отыграв с казанским клубом один сезон, он на правах аренды перешёл в «Нефтемеханик».

Сезон-2017/18 он провёл в «Ростове», а затем снова отправился в «Рубин».

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