Бывший защитник «Рубина» Устинов может перейти в «Ростов»



В футбольный клуб «Ростов» может перейти экс-игрок «Рубина». Виталий Устинов может занять место Сергея Паршивлюка, который собирается стать футболистом «Динамо».



Устинов в июне 2019 года ушёл из «Рубина», передаёт «Чемпионат». Вместе с казанцами он провёл 46 матчей.



Виталий является воспитанником школы ФК «Ратмир», затем он играл в ФК «Москва». В 2010 году его пригласили в молодёжный состав «Рубина». Отыграв с казанским клубом один сезон, он на правах аренды перешёл в «Нефтемеханик».



Сезон-2017/18 он провёл в «Ростове», а затем снова отправился в «Рубин».