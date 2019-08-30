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Два молодых спортсмена подписали контракт с ХК «Ростов»

Два молодых спортсмена подписали контракт с ХК «Ростов»
Незадолго до начала нового игрального сезона состав хоккейного клуба «Ростов» пополнили сразу два новых игрока. О том, что «кондоры» просматривают защитника Марка Перова и нападающего Милада Томи, стало известно 3 сентября.

Марк приехал в Ростов-на-Дону из Пензы. В составе «Дизеля» он провёл шесть матчей. За это время он отдал одну результативную передачу. После этого «жёлто-синие» расторгли просмотровый контракт с 22-летним защитником. В сезоне-2018/19 Петров выступал в финской лиге за клуб «ИПК» города Ийсалми. За 20 матчкй Марк набрал 3 очка.

Также к «Ростову» присоединился 19-летний Милад Томи. Он — выпускник новочеркасской школы и воспитанник главного тренера «кондоров» Григория Пантелеева. Если Милад останется в команде, он станет первым в истории донским игроком, который выступит в ВХЛ — Клубе Шёлкового пути в составе «Ростова».

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