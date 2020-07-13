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В хоккейный клуб «Ростов» прибыли новые просмотровые игроки

В хоккейный клуб «Ростов» прибыли новые просмотровые игроки
Еще два спортсмена приехали на просмотр в ХК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба 14 июля.

Так, нападающий Денис Куянов и защитник Егор Иванов проведут сборы в донском регионе. Игроки будут тренироваться вместе с «красно-белыми». Итоги сборов покажут, примут ли спортсменов в состав клуба.

Денис Куянов - выходец омской школы. В Ростов 21-летний нападающий приехал из Усть-Каменогорска. Спортсмен играл за «Алтай-Торпедо».

Иванов Егор начал хоккейную карьеру в Могилеве. В донскую столицу 24-летний защитник ХК «Гомель» прибыл из Беларуси.

Напомним, ранее просмотровыми игроками в хоккейном клубе «Ростов» стали Максим Мишаков и Илья Коренев.

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