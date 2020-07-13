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В состав ХК «Ростов» может войти московский спортсмен

В состав ХК «Ростов» может войти московский спортсмен
К хоккейному клубу «Ростов» может присоединиться московский игрок. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе «кондоров».

Так, на сборы в донскую команду приехал бывший игрок Континентальной хоккейной лиги Вадим Щегольков. Отмечается, что клуб заключил просмотровый контракт с московским спортсменом. По итогам общих тренировок он может присоединиться к «красно-белым».

Отметим, что 26-летний Вадим является воспитанником московской школы хоккея. За свою карьеру нападающего он успел поучаствовать в играх таких клубов, как «Сочи» и «Авангард». Кроме того, спортсмен на протяжении нескольких лет выходил на поле во время КХЛ.

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