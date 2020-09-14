Ростовский спортсмен завоевал серебро на первенстве России по греко-римской борьбе

Ростовский спортсмен стал призером первенства России по греко-римской борьбе. Владимир Забейворота занял второе место в турнире в весовой категории до 55 килограммов. Соревнование проходило среди борцов до 21 года в городе Владимире с 6 по 10 сентября.Серебро первенства России в копилке Владимира стало уже четвертым за 10 лет спортивной жизни. Несмотря на отсутствие нормальных тренировок из-за пандемии коронавируса, Владимиру удалось показать отличный результат. Самым сложным в этом турнире для молодого борца стал полуфинал.- Я проигрывал со счетом 5:0, пришлось догонять. Но в итоге выиграл - 11:6. Думаю, каждый из соперников был достойным, - поделился Владимир. - Я получил небольшую травму, но это не помешало мне победить.Владимир занимается греко-римской борьбой с 10 лет. Отец борца и тренер Сергей Забейворота брал с собой Вову на тренировки и соревнования. Будущий спортсмен наблюдал, как молодые ребята побеждают в состязаниях и тоже захотел быть частью этого спорта.На счету молодого борца - победа в чемпионате Европы, он дважды становился призером чемпионата мира и завоевал бронзу в первенстве России. Важной составляющей побед Владимир считает ежедневные тренировки: спортсмен занимается дважды в день по 2-3 часа. Сначала - разминка, затем борцы делятся на пары и отрабатывают технику нападения и защиты, развивают выносливость и силу.- Отработка каждого приема длится минут 40, после этого немного борьбы в партере, 2-3 круга по 30 секунд и в конце - учебно-тренировочная схватка. После тренировки дорабатываем то, что нужно каждому персонально. Это самый распространенный вид тренировок, - рассказывает Владимир.Спортивная карьера ростовчанина не обошлась и без травм: юниор ломал ребра и руку. К другим, менее серьезным, повреждениям он привык, так как они случаются довольно часто.Сейчас борец находится на сборах в Подмосковье. В ноябре парня ждет очередное первенство России, на котором он планирует взять золото.