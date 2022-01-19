Ростовские синхронисты вошли в десятку лучших пловцов в мире

Фото и видео: из архива Елены Петровой.

Ростовские спортсмены вошли в мировую десятку лучших по синхронному плаванию. Воспитанники СШОР № 22 Дмитрий Украинский и Татьяна Тушенкова заняли седьмое место в возрастной группе младше 20 лет среди микс-дуэтов. О том, как проходили соревнования, Rostov.ru рассказала председатель федерации синхронного плавания Ростова-на-Дону и по совместительству тренер Елена Петрова.Турнир состоялся в онлайн-формате 8 января. За звание лучших в синхронном плавании боролись спортсмены 23 стран. Из них 12 соперничали в возрастной категории с ростовчанами. Судьи оценивали участников по видеороликам, которые им заранее прислали из разных уголков планеты.- Сначала мы снимали на камеру выступление ребят в бассейне нашей спортивной школы. Затем отправляли видео организаторам в Израиль, - рассказала Елена Петрова. - Хотелось показать очень много элементов, но время было ограничено - на каждое выступление выделяли меньше минуты.Однако дуэт не только уложился в этот отрезок, но и показал осложненную собственными элементами программу. А вместо итальянской музыки тренер выбрала композицию польского виртуоза Марцина Патрзалек.Выступление донских спортсменов оценили в 71,8 балла. Они заняли седьмое место в рейтинге международного соревнования. Золото, серебро и бронзу взяли Казахстан, Италия и Япония соответственно. По словам тренера, ребятам не хватило времени на подготовку. Дуэт занимается вместе меньше года. 15-летняя Татьяна раньше выступала с Эльдаром Блаж. А 18-летний Дмитрий пришел в синхронное плавание в конце 2020 года.- Раньше он занимался плаванием, потом бросил. А в декабре прошлого года пришел за младшей сестрой в цирковую студию, а там тренер увидела его красивый подъем (прим. - изгиб стопы вместе с пальцами). Она его уговаривала прийти ко мне на занятия почти три месяца, - вспоминает Елена Геннадиевна. - Парень все-таки решил попробовать. В первый день Дима пришел просто познакомиться. На второй попробовал себя в синхронном плавании, а на третий вернулся в новых плавках и с зажимами (прим. - для носа).Спустя пару недель спортсмен заявил, что будет выступать на первенстве России. До соревнования оставался всего месяц, так что пришлось сразу приступить к усиленным тренировкам. Результатом стараний стала бронза на всероссийском турнире в 2021 году.В марте в пару к Дмитрию поставили Татьяну. Уже через месяц дуэт взял бронзу на чемпионате России. За такие короткие сроки подготовки о лучшем результате нельзя было и мечтать.Однако международное соревнование потребовало еще больше усилий. Несколько месяцев Елена Петрова и Елена Кузьмина занимались подготовкой спортсменов. Татьяна и Дмитрий ежедневно тренировались по несколько часов, а во время зимних каникул - по восемь-девять. Ребята делали упражнения на растяжку и силовые, учились считать ритм, без которого невозможно двигаться синхронно. Также пришлось работать над хореографией - не зря этот вид спорта называют балетом на воде.Дмитрий Украинский отличился на международном турнире дважды. В этом году на соревнованиях разрешили выступать с двумя разными партнершами, поэтому восьмое место он занял вместе с Алиной Каллер. На этом же соревновании в возрастной группе младше 10 лет второе место занял дуэт из Аксая - Андрей Мельников и Евгения Малафеева.