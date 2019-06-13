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Ростовчанка в составе сборной России стала лучшей на чемпионате Европы по пятиборью

Ростовчанка в составе сборной России стала лучшей на чемпионате Европы по пятиборью
Ростовская спортсменка в составе сборной России по пятиборью завоевала золото чемпионата Европы. Соревнования проводились в литовском городе Каунас.

В личном первенстве Юлия Сергеева сразилась со спортсменкой из Испании Мединой Андреа. Ростовчанка смогла одержать победу с отрывом в один балл. Это победа помогла российской сборной встать на первую ступень пьедестала.

В последний день состязаний 18-летняя Юлия снова смогла стать обладательницей золотой медали. В смешанной эстафете вместе с Владимиром Заболотским ей не было равных. Спортсменам удалось обойти белорусов на семь секунд.

После первенства Европы команда будет готовиться к чемпионату мира, который состоится в Болгарии.
Ростовчанка в составе сборной России стала лучшей на чемпионате Европы по пятиборью

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