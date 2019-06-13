Ростовчанка в составе сборной России стала лучшей на чемпионате Европы по пятиборью



Ростовская спортсменка в составе сборной России по пятиборью завоевала золото чемпионата Европы. Соревнования проводились в литовском городе Каунас.



В личном первенстве Юлия Сергеева сразилась со спортсменкой из Испании Мединой Андреа. Ростовчанка смогла одержать победу с отрывом в один балл. Это победа помогла российской сборной встать на первую ступень пьедестала.



В последний день состязаний 18-летняя Юлия снова смогла стать обладательницей золотой медали. В смешанной эстафете вместе с Владимиром Заболотским ей не было равных. Спортсменам удалось обойти белорусов на семь секунд.



После первенства Европы команда будет готовиться к чемпионату мира, который состоится в Болгарии.

