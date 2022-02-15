Ростовчанин взял золото на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

Фото: из личного архива Магомеда Ярбилова.

Ростовский спортсмен занял первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе. Магомед Ярбилов одержал победу в финальных схватках в весовой категории до 72 килограммов. Турнир состоялся в начале февраля в городе Суздале Владимирской области. За золото боролись 37 человек из разных регионов страны.Магомед занимается греко-римской борьбой уже 15 лет. За годы спортивной карьеры он многократно становился призером всероссийских, мировых и соревнований Европы. В 2019 году он занял второе место на чемпионате Европы и третье - на чемпионате России, а в 2020-м взял серебро на чемпионате России. Однако эта победа особенная. Золото чемпионата России оказалось первым в копилке ростовчанина.Борец провел пять встреч, последняя из которых состоялась с чемпионом Европы и золотым призером первенства России Нареком Оганяном из Воронежской области. Магомед признался, что именно этот бой дался сложнее остальных. Однако ростовчанин смог дважды одержать победу: в предварительной схватке он выиграл со счетом 4:0, а в полуфинале - 4:1.- Я очень доволен результатом, - поделился с Rostov.ru Магомед. - Хотя были и технические ошибки, над которыми теперь предстоит работать. Когда выходишь на ковер, не замечаешь, но со стороны их можно сразу увидеть.Чемпионат России для ростовского спортсмена стал одним из первых турниров после травмы. В 2021 году при подготовке к кубку страны он повредил крестообразные связки колена.- На одной из последних тренировок я решил выложиться на все 100%, хотя был уже перегруженный. К тому же ковер к вечеру был уже мокрым. И вот, когда я проводил прием, отведя ногу в сторону, получил травму, - рассказал борец. - Вероятно, там уже были небольшие надрывы, а в тот момент нагрузка оказалась лишней.Спортсмена прооперировали, и начался длительный период восстановления. По словам Магомеда, из-за травмы он не мог участвовать в турнирах около полутора лет. Лишь недавно ростовчанин вернулся к тренировкам и соревнованиям, начав сразу с победы на Кубке России.Сейчас донского борца ждут недели подготовки на сборах перед чемпионатом Европы-2022. Там он будет ежедневно тренироваться и оттачивать мастерство по несколько часов.Как правило, сборы делятся на две части. Сначала спортсменам дают нагрузку, они отрабатывают приемы на ковре (прим. - в схватках), занимаются физической подготовкой. А во второй части дают организму немного отдохнуть перед турнирами, чтобы сохранить силы для выступления, и подгоняют вес - так называемая весогонка. Спортсмены максимально выводят из организма воду и влагу, что позволяет удерживаться им в одной весовой категории.